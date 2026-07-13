Burdur'da Kene Alarmı: KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Öldü

Burdur'da yaklaşık 2 hafta önce vücuduna kene tutunan 55 yaşındaki Fatma Duran, KKKA şüphesiyle sevk edildiği Antalya'daki hastanede hayatını kaybetti. Duran'ın cenazesi, alınan önlemler eşliğinde toprağa verildi.

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Burdur'da Kene Alarmı: KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Kadın Öldü
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Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde yaşayan Duran'ın vücuduna yaklaşık 2 hafta önce ormanlık alanda bulunduğu sırada kene tutunduğu öğrenildi.

Durumu fark eden Duran, Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Buradaki tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadın, KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Duran kurtarılamadı.

ÖNLEMLER ALTINDA DEFNEDİLDİ

Fatma Duran için merkeze bağlı Kayış köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazesi, koruyucu kıyafet giyen yakınları tarafından alınan tedbirler eşliğinde toprağa verildi. Aile dostu Hüseyin Işık, Duran'ın ormanlık alanda çalışırken kene tutunduğunu, birkaç gün sonra baş dönmesi ve iştahsızlık şikayetleri yaşadığını söyledi. Köy muhtarı Bülent Öğüt ise Duran'ın vücuduna üç kenenin tutunduğunu ve ardından hastaneye başvurduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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