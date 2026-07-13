Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı: İnan Kıraç Davasında Çarpıcı Tespit

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İş insanı İnan Kıraç hakkında devam eden vasilik davasında hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. tv100'ün haberine göre 89 yaşındaki Kıraç'ın hukuki ehliyetinin bulunup bulunmadığının değerlendirildiği dosyada hazırlanan raporda, demans hastalığı nedeniyle kanuni ehliyete sahip olmadığı yönünde görüş bildirildi.

'BAKIMA MUHTAÇ' VURGUSU

Bilirkişi heyeti, Kıraç'ın kendi işlerini tek başına yürütebilecek durumda olmadığını, sürekli bakım ve desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Raporda ayrıca, mahkeme tarafından dinlenmesinin tıbben fayda sağlamayacağı değerlendirmesine yer verildi. Uzman heyet, Kıraç'ın demans nedeniyle kısıtlılık koşullarını taşıdığı kanaatine varırken, başkalarının güvenliği açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığını da kaydetti.

İnan Kıraç ile Emine Alangoya arasındaki evliliğin iptaline ilişkin süreçte Yargıtay daha önce evliliğin kesin olarak iptaline karar vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi