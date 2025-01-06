Büfedeki Tartışma Cinayetle Bitti: Yaşlı Adam Silahla Vurularak Öldürüldü
Gaziantep’te bir büfede iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmada 65 yaşındaki Bekir Karadağ, kimliği belirsiz şahıs tarafından silahla vuruldu. Karadağ hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Gaziantep’te Esentepe Mahallesi Titizler Caddesi'ndeki bir büfede Bekir Karadağ (65) büfede tartıştığı kimliği belirsiz şahıs tarafından silahla vuruldu. Karadağ yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karadağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karadağ’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: İHA