Define Avcılarına Suçüstü: 5 Kişi Gözaltında

Bartın Kurucaşile ilçesine bağlı Kaleköy köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan kontrollerde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şahıs suçüstü yakalandı. Kazı yapılan bölgede 4 adet av tüfeği, çok sayıda av tüfeği fişeği ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA