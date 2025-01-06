Define Avcılarına Suçüstü: 5 Kişi Gözaltında

Bartın'da jandarma ekipleri ormanlık alanda define arayan şahısları suçüstü yakaladı. Suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

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Define Avcılarına Suçüstü: 5 Kişi Gözaltında

Bartın Kurucaşile ilçesine bağlı Kaleköy köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan kontrollerde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şahıs suçüstü yakalandı. Kazı yapılan bölgede 4 adet av tüfeği, çok sayıda av tüfeği fişeği ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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