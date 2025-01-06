Beykoz Belediyesi'ne Bir Soruşturma Daha: 'Özel Kalem Müdürü Rüşvet Aldı' İddiası!

Beykoz Belediye Başkanlığı'na konser incelemesinin ardından bir soruşturma daha başlatıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün rüşvet aldığı iddia edildi.

Söz konusu paylaşımda, "Belediyede bulunan devletin müfettişini, savcısını bağlamış, her şey elimde merak etmeyin. Ben çözüyorum diyen bu soytarıya kim inanır. Sen devletin savcısının, müfettişinin kim oluyorsun da hakkında konuşuyorsun soytarı Veli. Gelelim Beykoz Belediyesi pazarlıklarına Veli. Ramazan yaklaşıyor. Ramazan kolisi, pazarlıklarını bir şirket yetkilileri ile yaptın mı yapmadın mı? Kaçak kat ve restoranlar üzerinden para aldın mı almadın mı? Destek hizmetleri ve kültür müdürlüğünden tarafından sana para geldi mi gelmedi mi?" ifadeleri yer aldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımda yer alan iddialara ilişkin esen soruşturma açtı.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 milyon lira bedelle 3 konser düzenlendiği ve Beykoz Anadolu Spor AŞ için usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine Beykoz Belediyesi için inceleme başlatmıştı.

Kaynak: AA