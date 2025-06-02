Büfede Mide Bulandıran Olay! Hesap Ödememek İçin Öyle Bir Şey Yaptı ki...

Mide bulandıran olay, Sakarya'nın Çark Caddesi'nde bulunan bir aperatif dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen bir kadın müşteri, siparişi teslim aldıktan kısa süre sonra, içinde saç olduğunu öne sürüp yeni bir tost talep etti. İşletme çalışanları, şikayeti dikkate alıp yeni bir tost hazırladı.

KAMERA KAYITLARI İĞRENÇ OYUNU ORTAYA ÇIKARDI

Ancak kadının davranışlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldu. Görüntülerde kadının tostu teslim aldıktan sonra çevresini kontrol edip saçından bir tel kopardığı ve saçı dikkatlice tostun içine yerleştirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

İşletmeci, kadının hesabı ödememek için böyle hareket ettiğini öne sürdü.

Kaynak: İHA