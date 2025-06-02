İstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Eski Eşinin Sevgilisini Katletti
İstanbul Esenler'de bir şahıs, eski eşinin sevgilisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıya uğrayan adam hayatını kaybederken, 2 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Dehşet veren olay İstanbul'un Esenler ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde dün meydana geldi. S.Y. (48) isimli şahıs, kız arkadaşının eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.
2 GÖZALTI
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin G.P. (27), olay anında çevrede gözcülük yaptığı belirlenen şüphelinin ise M.R.Ç. (25) olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Şişli'de yakalandı. Şüpheli G.P.’nin olayı eski eşinin S.Y. ile birlikte olmasını kabullenemediği için yaptığı tespit edildi.
Yakalanan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA