İstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Eski Eşinin Sevgilisini Katletti

Dehşet veren olay İstanbul'un Esenler ilçesi Turgutreis Mahallesi’nde dün meydana geldi. S.Y. (48) isimli şahıs, kız arkadaşının eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

2 GÖZALTI

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin G.P. (27), olay anında çevrede gözcülük yaptığı belirlenen şüphelinin ise M.R.Ç. (25) olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Şişli'de yakalandı. Şüpheli G.P.’nin olayı eski eşinin S.Y. ile birlikte olmasını kabullenemediği için yaptığı tespit edildi.

Yakalanan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA