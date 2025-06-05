Bozcaada’ya Bayramda O Araçların Geçişleri Yasaklandı

Bozcaada'da Çanakkale İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Kurban Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile midibüslerin geçişi yasaklandı.

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Bozcaada’ya Bayramda O Araçların Geçişleri Yasaklandı
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Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesine, İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Kurban Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile midibüslerin geçişi yasaklandı.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye’nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin gözdesi oluyor. Pek çok kişinin tercih nedeni olan Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada’ya Kurban Bayramı süresince bazı araçların girişleri yasaklandı.

Kurban Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

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Kaynak: DHA

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