Trabzon'daki Selde Kaybolan Kişiyle İlgili Yeni Detay: Arama Çalışmaları 3. Gününde

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, sele kapılan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın’dan halen bir haber alınamadı. Arama çalışmaları üçüncü günde de sürerken, Aydın’ın kaybolmadan önce su biriken bahçesinde tahliye çalışması yaptığı kaydedildi.

Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak, ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü, mahsur kaldı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı. Belediye ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla sel sularından arındırılan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürerken, Çukur Mahallesi’nde kendisinden haber alınamayan ve sele kapıldığı değerlendirilen Hüseyin Aydın için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin dün yaptığı çalışmalarda Aydın’ın kaybolduğu noktaya 400 metre uzaklıkta eşofman buldu. Eşofmanın, Hüseyin Aydın’ın kaybolduğu gün giydiği kıyafet olduğu belirlendi.

Aydın’ın evinin bahçesinde biriken yağmur suyunu tahliye etmek için evden çıktığı ve kaybolmadan önce akrabalarından çeşitli aletler istediği bildirildi.

Kaynak: DHA