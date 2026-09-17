Borsada Spekülasyon Soruşturması: 246 Hesap Erişime Engellendi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı sosyal medya platformlarında sermaye piyasası araçlarına ilişkin paylaşımlar incelendi.

Yapılan incelemelerde, yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek, spekülasyon amacı taşıdığı değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı hakkında erişim engeli kararı alındı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar, gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.