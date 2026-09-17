Erken Seçim Tartışmalarına Son Nokta: Mehmet Uçum 16 Nisan 2028’i İşaret Etti, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Kez Aday Olacak’

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uçum, süreçte oluşturulan komisyonlardan Abdullah Öcalan’ın rolüne, Selahattin Demirtaş’ın durumundan seçim takvimine kadar çeşitli başlıklarda açıklamalar yaptı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun çalışmalarından söz eden Uçum, dört alt komisyon oluşturulduğunu açıkladı.

ÖCALAN, SİLAHSIZLANMA ALT KOMISYONU'NDA OLACAK

Uçum, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu’nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a görev verileceğini bildirdi. Öcalan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreçte PKK’ya doğrudan kendini feshetme çağrısı yaptığı hatırlatılırken, çerçeve yasa teklifinin Meclis’te rekor çoğunlukla kabul edilerek kanunlaştığı belirtildi. Kanunda, 1 Haziran 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanların veya ağırlaştırılmış müebbet gerektirecek suçları işleyenlerin kapsam dışında bırakıldığını belirten Uçum, bunun Öcalan ve örgütün yönetim kadrosunun yasadan yararlanamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

'SAĞLANAN İMTİYAZ DEĞİL, GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ ORTAM'

NTV'de yer alan bilgilere göre, Öcalan’a verilecek görevin farklı şekilde yorumlanmaması gerektiğini savunan Uçum, İmralı’da bulunan konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini ifade etti. Söz konusu imkanın Öcalan’ın süreçteki rolünü daha iyi yerine getirebilmesi amacıyla oluşturulduğunu belirten Uçum, buradan “serbest bırakıldı” şeklinde bir sonuç çıkarılamayacağını dile getirdi.

Uçum, terör meselesinde muhatabın Öcalan olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Örgütü kim kuruyorsa silahı kim kullandırdıysa feshedecek de odur. Öbür türlü devlet güvenlik politikasıyla yapar, diyalogda muhatap aldığı kişi bu görevini iyi yapması için bir komisyonda görevlendirilmesi, daha rahat ortamda çalışması gerekliliktir. Sağlanan imtiyaz değildir. Görevin gerektirdiği ortam sağlamaktan ibarettir. Bunun dışındakiler doğru değildir.” Uçum ayrıca, kanunda her kişiden yararlanmaya ilişkin düzenleme bulunduğuna işaret ederek, terör örgütünün tasfiyesi amacıyla hükümlü üzerinden diyalog yürütülmesinin hukuka aykırı olmadığını savundu. Uçum, “Hükümlü üzerinden diyalog yürütüyorsan terör örgütünün tasfiyesine ilişkin, bunun hukuka aykırı bir durumu yok. Rutin dışı süreçler, rutin dışı yöntemlerle çözülür" dedi.

DEMİRTAŞ VE SEÇİM TARİHİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Uçum, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuna ilişkin de değerlendirmede bulundu. Demirtaş’ın başvurusunun önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirten Uçum, başvurunun mahkeme tarafından değerlendirileceğini ifade etti. Uçum, “Kişi bakımından, örgüt bakımından dosyası kapsama giriyor mu bu değerlendirilecektir. Kararı ilgili mahkeme verecektir” dedi. Seçim takvimine ilişkin öngörüsünü de paylaşan Uçum, Meclis’te 360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi yönünde karar alınması halinde seçimin 16 Nisan 2028’de yapılacağını söyledi. Bu tarihin sembolik bir anlam taşıdığını belirten Uçum, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişinin yıl dönümü 16 Nisan” ifadelerini kullandı. Uçum, 2027 yılının son çeyreğinde seçim yapılması ihtimalini düşük gördüğünü belirtirken, seçimin mart veya nisan ayında gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

Kaynak: NTV