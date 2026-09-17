SPK'dan Yatırımcıyı Koruma Kalkanı: 7 Şirketin Fon İşlemleri Durduruldu, Tasfiye Başlıyor

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından sermaye piyasalarına ilişkin yeni tedbirler aldı. Kurul, kredili işlemlerde uygulanacak asgari özkaynak koruma oranını geçici olarak yüzde 20’ye çekerken, 7 portföy şirketinin TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satıma kapatılmasına karar verdi.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ÖZKAYNAK ORANI YÜZDE 20’YE İNDİRİLDİ

SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı Bülteni’nde yer alan karara göre, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde uygulanması gereken asgari özkaynak koruma oranı geçici olarak yüzde 20 olarak belirlendi. Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ kapsamında normal şartlarda yüzde 35 olarak uygulanan oran, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun olması ve müşteri taleplerinin mümkün olduğunca dikkate alınması şartıyla 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar yüzde 20 olarak uygulanabilecek. Düzenlemenin, SPK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı bildirildi.

7 PORTFÖY ŞİRKETİNİN FONLARI TEFAS’TA KAPATILDI

SPK ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 96’ncı maddesi kapsamında Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satıma kapatılmasına hükmetti. Kurul kararında, söz konusu fonların SPK tarafından belirlenecek yöntem doğrultusunda tasfiye edilmesine de karar verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kaynak: DHA