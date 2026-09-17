YENİ Partili Melih Meriç Dehşet Gecesini Anlattı: 'Bağırsaklarımın Dışarıda Olduğunu Gördüm'

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Bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken, olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geniş çaplı soruşturması da devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş tutuklanmıştı. Meriç, soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

OLAYI TEK TEK ANLATTI

Meriç'in ifadesi ortaya çıktı. İşte ifadesinin tamamı: "Beni bıçakla yaralayan Seydi Ahmet Keleş isimli kişi CHP Oğuzeli İlçe Başkanı olarak görev yapmaktaydı ve görevinden istifa etmişti. Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanı olarak atanmak istiyordu. Ancak ben kendisini yeterli görmediğimden bu göreve atamadım. Bu nedenle kendisi bana husumet beslemeye başladı.

'BAĞIRSAKLARIMI DIŞARIDA GÖRÜNCE ŞOK OLDUM'

Ben olay günü kendisini telefonla aradım ’Neredesin, konum at bana’ dedim. Bunun üzerine attığı konuma gittim. Burada arkamdan söylediklerini yüzüme karşı söylemesini istedim. Bunun üzerine bana bıçak çekmesi üzerine kendimi savunmak amacıyla yumruk attım. Bıçağı bana doğru salladı, vuramadı. Ben tekrar yumruk attım. Bıçakla karnımın ortasından bana vurdu, yere düştüm. Yerde de üstüme geliyordu, ben de ayağımla kendisine vuruyordum. Bir ara ayağa kalkabildim ancak bağırsaklarımın dışarıda olduğunu görünce şoka girdim ve yere oturdum.

KİMSE YARDIM ETMEDİ

Şüpheli olaydan sonra kaçmış. Etraftan yardım etmeye gelenler olmadı. Olay yerinde tanımadığım bekçi vardı. Bekçi olaya karışmadı. Ben şüpheli Seydi’nin iddia ettiği şekilde kendisine küfretmedim, ilk ben yumrukla vurmadım. Kendisinin elinde bıçağı görünce yumruk attım. Yoksa onun iddia ettiği şekilde ona ben saldırmadım. Ağzımdan kesinlikle küfürlü bir söz çıkmadı.

'YANIMDA SİLAH YOKTU'

Olay sırasında yanımda silahım yoktu, elimi belime atmadım, ceketim olmadığı için de silah taşımadığım görünüyordu. Şüpheli Seydi Ahmet Keleş’ten şikayetçiyim.

NE OLMUŞTU?

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, 18 Ağustos’ta akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi’nde CHP Oğuzeli eski İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş’in bıçaklı saldırısına uğramıştı. Olay sonrası Milletvekili Meriç hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, yakalanan Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş çıkarıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA