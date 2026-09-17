YENİ Parti Lideri Özel'den Özel'den İsim İptali İhtimaline Net Yanıt: 'Formülümüz Hazır'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk siyaset sahnesine hızlı bir giriş yapan YENİ Parti'de, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen resmi yazı sonrası "isim krizi" baş gösterdi.

Yenilik Partisi'nin, "isimler benzer (iltibaslı) olduğu" gerekçesiyle yaptığı şikayet, Ankara kulislerini hareketlendirdi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, parti isminin değiştirilmesi talebine ilişkin sessizliğini bozdu. Yeni Arayış'tan Murat Aksoy'a konuşan Özel, hukuki süreçten geri adım atmayacaklarını belirterek partisinin "B Planı"nı ilk kez açıkladı.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ HUKUKÇULARINDAN MÜTALAA ALDIK'

Yargıtay'dan kendilerine "isminiz benzeşik, değiştirin" uyarısı içeren bir yazı ulaştığını doğrulayan Özgür Özel, iki parti ismi arasında hiçbir benzerlik görmediklerini savundu.

Partiyi kurmadan önce tüm hukuki riskleri hesapladıklarını belirten Özel, "Bu isim ortaya çıktığında, Türkiye'de bu konuyu en çok çalışan bir anayasa profesörü ve bir anayasa doçentinden 26 sayfalık çok kapsamlı bir uzman görüşü (mütalaa) aldık. Bu mütalaa, isimler arasında hiçbir benzerlik şüphesi olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi son sözü söyleyecek olan Anayasa Mahkemesi'ne bu savunmamızı sunacağız" dedi.

'EN KÖTÜ OLASILIKTA DA 'YENİ' ADI KALACAK'

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) isim benzerliği olduğuna hükmetmesi durumunda ne yapacakları sorusuna son derece net bir yanıt veren YENİ Parti lideri, "Biz bu 'YENİ' adını terk etmeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Çünkü bu partiyi toplum kurdu, sahiplendi ve adını da bizzat millet koydu" ifadelerini kullandı.

Olası bir kapatma veya isim iptali kararına karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayan Özel, "Beklemiyoruz ama böyle bir olumsuz karar verilirse, 'YENİ' adını tamamen koruyarak kelimenin yanına küçük bir ekleme veya değişiklik yaparız, yine yolumuza devam ederiz" diyerek tabelayı indirmeyeceklerinin mesajını verdi.

Kaynak: Yeni Arayış