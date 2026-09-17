YENİ Parti Lideri Özel'den Özel'den İsim İptali İhtimaline Net Yanıt: 'Formülümüz Hazır'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yenilik Partisi'nin şikayeti üzerine başlayan 'isim benzerliği' tartışmalarına meydan okuyarak, Anayasa Mahkemesi'nden olumsuz bir karar çıksa bile 'YENİ' adını asla terk etmeyeceklerini ve formülün hazır olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
YENİ Parti Lideri Özel'den Özel'den İsim İptali İhtimaline Net Yanıt: 'Formülümüz Hazır'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk siyaset sahnesine hızlı bir giriş yapan YENİ Parti'de, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen resmi yazı sonrası "isim krizi" baş gösterdi.

Yenilik Partisi'nin, "isimler benzer (iltibaslı) olduğu" gerekçesiyle yaptığı şikayet, Ankara kulislerini hareketlendirdi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, parti isminin değiştirilmesi talebine ilişkin sessizliğini bozdu. Yeni Arayış'tan Murat Aksoy'a konuşan Özel, hukuki süreçten geri adım atmayacaklarını belirterek partisinin "B Planı"nı ilk kez açıkladı.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ HUKUKÇULARINDAN MÜTALAA ALDIK'

Yargıtay'dan kendilerine "isminiz benzeşik, değiştirin" uyarısı içeren bir yazı ulaştığını doğrulayan Özgür Özel, iki parti ismi arasında hiçbir benzerlik görmediklerini savundu.

Partiyi kurmadan önce tüm hukuki riskleri hesapladıklarını belirten Özel, "Bu isim ortaya çıktığında, Türkiye'de bu konuyu en çok çalışan bir anayasa profesörü ve bir anayasa doçentinden 26 sayfalık çok kapsamlı bir uzman görüşü (mütalaa) aldık. Bu mütalaa, isimler arasında hiçbir benzerlik şüphesi olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi son sözü söyleyecek olan Anayasa Mahkemesi'ne bu savunmamızı sunacağız" dedi.

'EN KÖTÜ OLASILIKTA DA 'YENİ' ADI KALACAK'

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) isim benzerliği olduğuna hükmetmesi durumunda ne yapacakları sorusuna son derece net bir yanıt veren YENİ Parti lideri, "Biz bu 'YENİ' adını terk etmeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Çünkü bu partiyi toplum kurdu, sahiplendi ve adını da bizzat millet koydu" ifadelerini kullandı.

Olası bir kapatma veya isim iptali kararına karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayan Özel, "Beklemiyoruz ama böyle bir olumsuz karar verilirse, 'YENİ' adını tamamen koruyarak kelimenin yanına küçük bir ekleme veya değişiklik yaparız, yine yolumuza devam ederiz" diyerek tabelayı indirmeyeceklerinin mesajını verdi.

Siyasette İsim Krizi... YENİ Parti'den Yargıtay'a Rest: 'AYM'yi Bekleyeceğiz'Siyasette İsim Krizi... YENİ Parti'den Yargıtay'a Rest: 'AYM'yi Bekleyeceğiz'Gündem

Kaynak: Yeni Arayış

Etiketler
Özgür Özel YENİ Parti Anayasa Mahkemesi (AYM)
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Velilere Hayati Uyarı: Servis Seçerken Paraya Değil Plakaya Bakın, Yoksa Çocuğunuzu Bindirmeyin Velilere Hayati Uyarı: Servis Seçerken Paraya Değil Plakaya Bakın, Yoksa Çocuğunuzu Bindirmeyin
11 Aylık Büşra Borç Karşılığı Satıldı Mı? Anneden Sonra Çocuklar Konuştu, Kritik Şüpheli Diyarbakır'da Yakalandı 11 Aylık Büşra Borç Karşılığı Satıldı Mı? Kritik Şüpheli Diyarbakır'da Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
15 Yıllık Sırda İkinci Perde: Kozinoğlu'nun Ölümünü Kapatan Eski Savcılar FETÖ'cü Çıktı, Koğuş Arkadaşı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur Aranıyor Kozinoğlu'nun Ölümünü Kapatan Eski Savcılar FETÖ'cü Çıktı, Koğuş Arkadaşı Hasan Atilla Uğur Aranıyor
SPK'dan Yatırımcıyı Koruma Kalkanı: 7 Şirketin Fon İşlemleri Durduruldu, Tasfiye Başlıyor 7 Şirketin Fon İşlemleri Durduruldu, Tasfiye Başlıyor
Erken Seçim Tartışmalarına Son Nokta: Mehmet Uçum 16 Nisan 2028’i İşaret Etti, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Kez Aday Olacak’ Mehmet Uçum Tarih Verdi, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Kez Aday Olacak’
Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu: Likidite Muslukları Açıldı Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu
Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar: Anne, Baba, Amca, Hala... Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar