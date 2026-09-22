Borsada Fon Soruşturmasında Ünlü Ekonomistler ve Holding Başkanları Adliyede

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Türkiye sermaye piyasalarında milyarlarca liralık hacme sahip fonları ve aracı kurumları sarsan adli süreçte çok kritik bir viraja girildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet ve Piyasa Dolandırıcılığı" soruşturmasında, emniyetteki gözaltı ve sorgu işlemleri tamamlanan 5 üst düzey isim Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen ve ifade işlemleri devam eden şüpheliler şunlar:

Serdar Turhan: Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı (Soruşturmanın başlamasının ardından görevinden istifa etmişti).

Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı (Soruşturmanın başlamasının ardından görevinden istifa etmişti). Emre Tezmen: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Prof. Dr. Emre Alkin: İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi. Prof. Dr. Kerem Alkin: Eski OECD Daimi Temsilcisi, Büyükelçi ve Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

Eski OECD Daimi Temsilcisi, Büyükelçi ve Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Alper Öztürk: Tera Portföy Genel Müdürü

Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Kaynak: DHA