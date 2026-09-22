Ankara'daki Üçlü Cinayette Kan Donduran Son: Katil Zanlısı Polis Kuşatmasında İntihar Etti

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Ankara dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden gelen acı haberle sarsıldı.

Ekipleri alarma geçiren olayda, Mehmet Emre Çallı (28), ağabeyi Enes Çallı (29) ve arkadaşları Mehmet Büyükırmak (35) evde ölü olarak bulunmuştu. Yapılan ilk olay yeri incelemelerinde, ağabey, kardeş ve arkadaşının vücutlarında çok sayıda kurşun ve bıçak darbesi olduğu tespit edilmiş, cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

POLİS İZİNİ BULDU, YAKALANMAK ÜZEREYKEN İNTİHAR ETTİ

Cinayetlerin ardından geniş çaplı bir teknik ve fiziki takip başlatan Ankara emniyeti, bir numaralı şüpheli olan 30 yaşındaki K.Ç.'nin gizlendiği yeri tespit etti. Operasyonda, ekiplerin 'Teslim ol' çağrısına uymayan şüpheli, 3 arkadaşını katlettiği aynı tabancayla intihar etti. K.Ç.'nin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA