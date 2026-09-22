İstanbul Ulaşımında Tek Fiyat Devri Kapanıyor: Metro ve Tramvayda 'Gittiğin Kadar Öde' Dönemi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Metro İstanbul bünyesindeki metro ve tramvay hatlarını kullanan milyonlarca İstanbulluyu doğrudan ilgilendiren yeni tarife sisteminde sona gelindi.

Mevcut sistemde en kısa mesafeyi giden yolcu ile hattın sonuna kadar seyahat eden yolcunun aynı sabit ücreti ödemesiyle oluşan dengesizliği gidermek amacıyla hazırlanan hiyerarşik ücret iade sistemi için saha çalışmaları hızlandırıldı. Bazı pilot duraklarda montaj ve altyapı hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geçtiği öğrenildi.

DURAK SAYISINA GÖRE FİYATLANDIRILACAK

NTV'de yer alan habere göre, yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte, İstanbullular metro veya tramvaya binerken turnikede hattın maksimum ücretini okutacak, ancak indikleri durakta yer alan iade otomatlarına İstanbulkart’larını okutarak seyahat etmedikleri durakların parasını geri alabilecekler.

Şu an yürürlükte olan mevcut sabit raylı sistem tarifesi şu şekilde uygulanıyor:

Tam Bilet: 46,20 TL

Öğrenci Bileti: 22,55 TL

30 Yaş Üstü Öğrenci: 41,58 TL

Sosyal Bilet: 33,08 TL

Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte turnikeye basılan bu sabit ücretler, binilen ve inilen durak arasındaki mesafeye göre değişkenlik gösterecek.

METROBÜS MODELİ ESAS ALINACAK

Raylı sistemlere getirilecek yeni sistemin, İstanbul’da halihazırda hizmet veren Metrobüs hattındaki kademeli tarife modeline benzer bir yapıda olması bekleniyor. Metrobüs hatlarında mevcut durumda uygulanan mesafe odaklı güncel ücret tarifesi ise şu şekilde:

Durak Sayısı Tam Bilet Ücreti Öğrenci Bileti Ücreti 1 Durak 33,08 TL 15,87 TL 2 Durak 39,57 TL 18,48 TL 3 Durak 46,20 TL 21,09 TL 4 - 9 Durak 52,81 TL 22,55 TL 10 - 15 Durak 58,00 TL 22,55 TL (Sabit) 16 - 21 Durak 60,69 TL 22,55 TL (Sabit) 22 - 27 Durak 62,67 TL 22,55 TL (Sabit) 28 - 33 Durak 64,03 TL 22,55 TL (Sabit) 34 - 43 Durak 68,59 TL 22,55 TL (Sabit)

GÖZLER UKOME'DE

Projenin fiziki altyapısı, iade cihazlarının konulacağı yerlerin tespiti ve elektrik hattı çekimleri ekiplerce hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Sistem taslağının ve hat bazlı yeni ücret tablolarının önümüzdeki günlerde UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) gündemine taşınması bekleniyor. UKOME onayının ardından sistemin resmi olarak hangi tarihte İstanbulluların hizmetine sunulacağı netlik kazanacak.

Kaynak: NTV