Borsa İstanbul’da 'AVOD' Operasyonu: Ünlü İş İnsanı Dahil 2 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri hissesinde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle şirketin patronu Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında gözaltı kararı verdi.

Son Güncelleme:
Borsa İstanbul’da 'AVOD' Operasyonu: Ünlü İş İnsanı Dahil 2 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri (AVOD) hisse senedi fiyatlarında yapay piyasa oluşturulduğunu belirledi. Haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine savcılık adli süreç için düğmeye bastı.

'PİYASA DOLANDIRICILIĞI' VE 'KARA PARA AKLAMA'

Gözaltı kararı çıkarılan AVOD Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında, 'piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarından dosya hazırlandı.

İSTANBUL VE İZMİR’DE EŞ ZAMANLI ARAMA

Savcılık talimatı sonrası emniyet güçleri İzmir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde suç delillerinin, manipülasyon için kullanılan dijital materyallerin ve hesap dökümlerinin tespiti amacıyla arama, inceleme ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Borsa Dolandırıcılığı Operasyonunda 65 GözaltıBorsa Dolandırıcılığı Operasyonunda 65 GözaltıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Borsa Operasyon
Son Güncelleme:
Kurban Bayramı'nda Demiryolu Seferberliği: Bakan Uraloğlu Açıkladı Kurban Bayramı'nda Demiryolu Seferberliği
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Firari Komedyen Atalay Demirci Tutuklandı Firari Komedyen Atalay Demirci Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor Kulisleri Sallayan Bomba İddia: CHP'den 2 Belediye Başkanı Daha AK Parti'ye Geçiyor
Torreira'ya Yumruklu Saldırı: Kaçan Saldırgan Yakalandı, Nedeni Belli Oldu Torreira'ya Yumruklu Saldırı
Grup Toplantısındaki Sözler Davalık Oldu: Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel Hamlesi Grup Toplantısındaki Sözler Davalık Oldu: Abdulkadir Selvi’den Özgür Özel Hamlesi
Özkan Yalım'ın 5 Saatlik Ek İfadesi Ortaya Çıktı | Özgür Özel’e 1.2 Milyon TL Nakit Para İddiası: 'Evinin Önüne Poşetle Bıraktım' Özgür Özel’e 1.2 Milyon TL Nakit Para İddiası: 'Evinin Önüne Poşetle Bıraktım'
Altına Hindistan Darbesi: Piyasalar Alarma Geçti Altına Hindistan Darbesi