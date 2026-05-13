Borsa İstanbul’da 'AVOD' Operasyonu: Ünlü İş İnsanı Dahil 2 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri (AVOD) hisse senedi fiyatlarında yapay piyasa oluşturulduğunu belirledi. Haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine savcılık adli süreç için düğmeye bastı.

'PİYASA DOLANDIRICILIĞI' VE 'KARA PARA AKLAMA'

Gözaltı kararı çıkarılan AVOD Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında, 'piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarından dosya hazırlandı.

İSTANBUL VE İZMİR’DE EŞ ZAMANLI ARAMA

Savcılık talimatı sonrası emniyet güçleri İzmir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde suç delillerinin, manipülasyon için kullanılan dijital materyallerin ve hesap dökümlerinin tespiti amacıyla arama, inceleme ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA