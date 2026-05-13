Kurban Bayramı'nda Demiryolu Seferberliği: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde artacak yolcu talebini karşılamak amacıyla Yüksek Hızlı Tren, anahat ve bölgesel tren hatlarında toplam 18 bin 644 kişilik ek kapasite sağlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde demiryolu ulaşımında yaşanacak yoğunluğa karşı tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bayram döneminde sevdiklerine güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabilmeleri için hem Yüksek Hızlı Tren (YHT) hem de konvansiyonel tren hatlarında ek sefer ve vagon planlamalarının devreye alındığını belirtti.

YHT HATTINA 8 EK SEFER

Ankara-İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda tatil öncesi ve sonrasındaki hafta sonu yoğunluğunu eritmek amacıyla ek sefer kararı alındı.

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı takvime göre, 23-24 Mayıs ve 30-31 Mayıs tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar günleri) karşılıklı ek trenler sefere konulacak. Trenler Ankara’dan saat 11.15’te, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) saat 17.45’te hareket edecek. 483 yolcu kapasiteli setlerle gerçekleştirilecek toplam 8 ek sefer sayesinde YHT hatlarında 3 bin 864 koltukluk ek yer açılacak.

ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERE 260 İLAVE VAGON

Bakanlık, Türkiye genelindeki anahat ve bölgesel trenlerde de ciddi bir kapasite genişletmesine gitti. İzmir Mavi, Doğu, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, Pamukkale, 6 Eylül, 17 Eylül ve Ankara Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı bölgesel tren hatlarına pulman ve yataklı vagon takviyesi yapıldı.

Uraloğlu, "9 günlük tatil süresi boyunca anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 260 vagon ilave ettik. Bu adımımızla konvansiyonel hatlarımızda 14 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağladık. Demiryollarında tatil yoğunluğuna tam anlamıyla hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

