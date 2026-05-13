Firari Komedyen Atalay Demirci Tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

KARTAL'DA OLDUĞU BELİRLENDİ

Çalışmalarda, FETÖ davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan komedyen Atalay Demirci'nin kentte olduğu tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Demirci, Kartal'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA