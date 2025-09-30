Borsa İstanbul Operasyonunda Flaş Gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı. PAMEL hisselerine yönelik manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Borsa İstanbul Operasyonunda Flaş Gelişme!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit edildiği yönündeki başvurusu üzerine İstanbul ve Van'da yapılan operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada gözaltına alınan 11 kişiden 4’ünün tutuklandığı belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle::

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen 2024/293366 sayılı dosya kapsamında, PAMEL hissesinde manipülasyon tespiti nedeniyle şüpheliler Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç ve Sinan Demirbaş 27.09.2025 günü gözaltına alınmıştır. İfade ve diğer adli işlemleri takiben 30.09.2025 günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Kızılay, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş ve Hasan Göçmen nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştır. Şüpheliler Sinan Demirbaş, Kenan Demirbaş, Eda Yıldırım, İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç, Kerim İsmail Bilgiç ve Eyüp Balka adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştır. Kapsamlı soruşturma gizliliğe riayet edilerek çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Borsa İstanbul
