Bolu'daki Yangına Yayın Yasağı Getirildi

Türkiye’ni yüreğini yakan Bolu’daki yangın faciasında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyası kapsamında yangına ilişkin haber, röportaj, eleştiri ve yayınlara yasak getirildi.

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Bolu'daki Yangına Yayın Yasağı Getirildi

Bolu’da Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyası kapsamı hakkındaki haber, röportaj, eleştiri ve yayınların yapılmasına yasak getirdi.

Bolu'daki Yangına Yayın Yasağı Getirildi - Resim : 1

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gece saatlerinde başlayan yangın, sabah saatlerinde de devam etti. Faciada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise yaralandı.

Bolu'daki Yangına Yayın Yasağı Getirildi - Resim : 2

"ÇÖKEBİLİR" UYARISI

Otelin neredeyse tamamını saran yangın yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alınırken, yetkililerden gelen 'Her an çökebilir' uyarısı ise paniği artırdı.

BAKANLAR BOLU’DA

Yangının çıkış sebebi netlik kazanmamışken, otel çevresinde sahra hastaneleri kuruldu. Her detayı yürekleri dağlayan yangın faciasına ilişkin detaylı bilgi almak için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AFAD Başkanı Okay Memiş Bolu’ya gitti.

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Kaynak: ANKA

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