Hayvan Otlatmaya Çıktı, Cesedi Bulundu

Karabük'ün Eflani ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan 53 yaşındaki Cevat Tunç'un cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

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Hayvan Otlatmaya Çıktı, Cesedi Bulundu

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Kıran köyündeki evinden dün hayvanlarını otlatmak için ayrılan Cevat Tunç'tan (53) haber alamayan köy muhtarı Mehmet Demirel, durumu jandarmaya bildirdi. Tunç'un bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), gönüllüler ile sivil toplum kuruluşları arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalarda Tunç'un cansız bedeni evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Kıran ile Kocacık köyü arasında ormanlık alanda bulundu. Tunç'un cesedi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tunç'un ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Kaynak: İHA

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