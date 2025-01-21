'Türkiye’nin Cenneti'nde Felaketin Eli Kulağında, Önlem Alınmazsa 150'si Birden Ölebilir

Diyarbakır’da 150 kuş türüne ev sahipliği yapan gölette su seviyesinin düşmesi endişe yarattı. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kritik su seviyesine dikkat çekerek “Kurursa o kuşları da kaybederiz ve torunlarımız onları artık sadece fotoğraflardan görebilecek” diyerek çağrı yaptı.

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Dicle Üniversitesi kampüs alanında bulunan ve 150’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Sulama Göleti’nde kurak geçen kış mevsiminin ardından su seviyesi yüzde 50 oranında düştü.

Giderek kuraklığa teslim olan gölet için uyaran Prof. Dr. Kılıç, “Bu gölet kurursa, o kuşları da kaybederiz ve torunlarımız onları artık sadece fotoğraflardan görebilecek. Dicle Nehri’nden su takviyesiyle Kabaklı Göleti’ni kurtarmalıyız” diyerek uyardı.

'Türkiye’nin Cenneti'nde Felaketin Eli Kulağında, Önlem Alınmazsa 150'si Birden Ölebilir - Resim : 1

“150 TÜR BURADA”

Göletteki su miktarında ciddi bir azalma olduğunu belirten Kılıç “150 kuş türünü biz burada daha önceden tespit etmiştik ve bu kuşlara ait yüzlerce bireyin buralarda beslendiğini, barındığını, ürediğini, göç zamanında burada dinlendiğini biliyoruz” dedi.

'Türkiye’nin Cenneti'nde Felaketin Eli Kulağında, Önlem Alınmazsa 150'si Birden Ölebilir - Resim : 2

“AKSİ TAKDİRDE KAYBEDECEĞİZ”

Dicle Üniversitesi’ni ‘kuş cenneti’ olarak adlandırdıklarını vurgulayan Kılıç şunları söyledi: Buranın su azlığı dolayısıyla ciddi bir yardıma ihtiyacı var. Ne yapmak lazım? Özellikle Dicle Nehri’nden buraya su takviyesi gerekiyor. Pompalanacak suyla ilgili zaten hatlar söz konusu. O yüzden tüm kurumların Dicle Üniversitesi’ndeki bu Kabaklı Göleti’ne destek verip, su takviyesinin gerçekleştirilmesi lazım. Aksi takdirde biz bu türleri kaybedeceğiz.

'Türkiye’nin Cenneti'nde Felaketin Eli Kulağında, Önlem Alınmazsa 150'si Birden Ölebilir - Resim : 3

“CİDDİ SORUNLAR ÖNÜMÜZDE”

Çevredeki pek çok gölet, göl ve dere kurumuş durumda. Kabaklı Göleti, bu türler için vazgeçilmez bir yer. Maalesef çok ciddi kirlilik var. O yüzden türler orada barınamıyorlar, beslenemiyorlar. Burası yalnızca kuşlar açısından değil pek çok suda yaşayan böcekler, sürüngenler, kurbağalar için ve sudaki tek hücreliler için çok önemli bir yer. Bu konuda el birliğiyle pek çok sorunun üstesinden gelinebileceğini düşünmekteyiz. Aksi takdirde ciddi sorunlar var önümüzde.

'Türkiye’nin Cenneti'nde Felaketin Eli Kulağında, Önlem Alınmazsa 150'si Birden Ölebilir - Resim : 4

Kaynak: DHA

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