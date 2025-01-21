Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
Zonguldak-Ankara kara yolunda 70 yaşındaki C.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü. Sürücü C.Ç. ve yanında bulunan Z.Ç. hafif yaralandı.
Zonguldak-Ankara kara yolunda seyreden C.Ç. (70) idaresindeki 67 AR 604 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü C.Ç. ile yanındaki Z.Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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