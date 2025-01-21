Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Zonguldak-Ankara kara yolunda 70 yaşındaki C.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü. Sürücü C.Ç. ve yanında bulunan Z.Ç. hafif yaralandı.

Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Zonguldak-Ankara kara yolunda seyreden C.Ç. (70) idaresindeki 67 AR 604 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü C.Ç. ile yanındaki Z.Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Tarım İşçilerini Taşıyan Cip Uçuruma Yuvarlandı! 1 Ölü, 6 Yaralı Tarım İşçilerini Taşıyan Cip Uçuruma Yuvarlandı
'Türkiye’nin Cenneti'nde Felaketin Eli Kulağında, Önlem Alınmazsa 150'si Birden Ölebilir 'Türkiye’nin Cenneti'nde Büyük Tehlike
Süt Yerine Kek Harcına Ekleyin::: Keki Daha İyi Kabartıyor Süt Yerine Kek Harcına Ekleyin::: Keki Daha İyi Kabartıyor
Meğer Dahiler Böyle Yetişiyormuş! Zeki Çocuk Yetiştirmek Bu Kadar Basitmiş Meğer Dahiler Böyle Yetişiyormuş! Zeki Çocuk Yetiştirmek Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor
Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok
Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu
Büyük İkramiyeyi Tam 14 Kez Tutturdu: Lotoyu Kazanma Hilesini Açıkladı Büyük İkramiyeyi Tam 14 Kez Tutturdu: Lotoyu Kazanma Hilesini Açıkladı