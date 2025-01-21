Tarım İşçilerini Taşıyan Cip Uçuruma Yuvarlandı! 1 Ölü, 6 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Bekirler Mahallesi'nde zeytin hasadına giden işçileri taşıyan cip, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. 68 yaşındaki sürücü İbrahim Astepe hayatını kaybederken, 6 tarım işçisi yaralandı.

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Tarım İşçilerini Taşıyan Cip Uçuruma Yuvarlandı! 1 Ölü, 6 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde saat 09.30 sıralarında kırsal Bekirler Mahallesi Sakaralan Mevkii’nde kaza meydana geldi. Zeytin hasadına giden işçileri taşıyan İbrahim Astepe'nin (68) kullandığı 09 R 0116 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, cip sürücüsü İbrahim Astepe’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tarım işçileri H.U., M.Ç., H.Ç., C.Ç., M.U. ve T.U. ise Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İbrahim Astepe’nin cenazesi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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