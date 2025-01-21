Önce Bıçakladı, Sonra Yaktı... Ormandaki Cinayette Kan Donduran İtiraf

Bursa'nın İznik ilçesinde 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın ormanlık alanda kısmen yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan arkadaşı Ö.Ö., psikolojik sorunları olduğunu belirterek "Ruhani şeyler gördüğüm için önce bıçakladım, sonra yaktım" itirafında bulundu.

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Önce Bıçakladı, Sonra Yaktı... Ormandaki Cinayette Kan Donduran İtiraf

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın, arkadaşı tarafından önce bıçaklanıp daha sonra yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Dehşete düşüren olayın ardından gözaltına alınan arkadaşı Ö.Ö.'nün, arkadaşını ruhani şeyler gördüğü için bıçaklayıp yaktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Önce Bıçakladı, Sonra Yaktı... Ormandaki Cinayette Kan Donduran İtiraf - Resim : 1
Mehmet Karabıyık

KIZ ARKADAŞININ YANINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

İznik’in kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Önce Bıçakladı, Sonra Yaktı... Ormandaki Cinayette Kan Donduran İtiraf - Resim : 2

Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet Karabıyık'ın Aydınlar Mahallesi’nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedenini buldu. İncelemede, Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Karabıyık’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Önce Bıçakladı, Sonra Yaktı... Ormandaki Cinayette Kan Donduran İtiraf - Resim : 3

KAN DONDURAN İTİRAF

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Karabıyık'ın cep telefonu görüşmelerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, Karabıyık'ın arkadaşı olan ve psikolojik problemleri bulunduğu iddia edilen Ö.Ö.'yü gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf edip, cinayette kullandığı bıçağı teslim eden şüphelinin, “Ruhani şeyler gördüm. O yüzden Mehmet'i önce çeşitli yerlerinden bıçakladım, ardından da yaktım” dediği öğrenildi.

Önce Bıçakladı, Sonra Yaktı... Ormandaki Cinayette Kan Donduran İtiraf - Resim : 4

Cinayet zanlısı, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Bursa'da Gece Yarısı Dehşet: Yanmış Cesedi Ormanlık Alanda Bulundu, Arkadaşı GözaltındaBursa'da Gece Yarısı Dehşet: Yanmış Cesedi Ormanlık Alanda Bulundu, Arkadaşı GözaltındaGüncel

Kaynak: İHA

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