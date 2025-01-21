Bolu'daki Facianın Yaşandığı Otele Şikayet Yağmuru! Meğer Bir Yıl Önce de Müşteriler Mahsur Kalmış

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Yangına ekiplerin müdahalesi halen devam ederken; hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği endişesi hakim...

MEĞER 1 YIL ÖNCE...

Henüz yangının nedeni kesin olarak belirlenmese de oteldeki ihmaller üzerinde duruluyor. Gözler Grand Kartal Otel'e çevrilmişken; internet üzerindeki platformlardaki otele ilişkin şikayetler dikkatlerden kaçmadı.

Bu şikayetlerden en dikkat çeken ise yaklaşık bir yıl önce yapılan şikayet oldu. Bu şikayetle 3 Şubat 2024'te trafo arızası nedeniyle pistlerde elektrik kesildiği ve telesiyejlerin devre dışı kalması nedeniyle müşterilerin mahsur kaldığı ortaya çıktı.

İşte Grand Kartal Otel hakkındaki o şikayet:

Otel için yapılan diğer şikayetlerden bazıları ise şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi