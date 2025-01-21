Bolu'daki Facianın Yaşandığı Otele Şikayet Yağmuru! Meğer Bir Yıl Önce de Müşteriler Mahsur Kalmış
Bolu'da 10 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de yaklaşık 1 yıl önce trafo arızası nedeniyle müşterilerin pistlerde mahsur kaldığı ortaya çıktı. Bir müşterinin internet üzerinden yaptığı şikayette "AFAD ve Jandarma olaya el koyunca herkesi olduğu yerde bırakıp 2,5 saattir mahsur kalanlara yardıma gittiler. Mahsur bırakılan birçok mağduru görmezden geldiler" ifadeleri yer aldı. Gelen şikayetlerde otelin bakımsız olduğuna da vurgu yapıldı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Yangına ekiplerin müdahalesi halen devam ederken; hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği endişesi hakim...
MEĞER 1 YIL ÖNCE...
Henüz yangının nedeni kesin olarak belirlenmese de oteldeki ihmaller üzerinde duruluyor. Gözler Grand Kartal Otel'e çevrilmişken; internet üzerindeki platformlardaki otele ilişkin şikayetler dikkatlerden kaçmadı.
Bu şikayetlerden en dikkat çeken ise yaklaşık bir yıl önce yapılan şikayet oldu. Bu şikayetle 3 Şubat 2024'te trafo arızası nedeniyle pistlerde elektrik kesildiği ve telesiyejlerin devre dışı kalması nedeniyle müşterilerin mahsur kaldığı ortaya çıktı.
İşte Grand Kartal Otel hakkındaki o şikayet:
Otel için yapılan diğer şikayetlerden bazıları ise şöyle:
Kaynak: Haber Merkezi