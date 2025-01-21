Bolu'da Yanan Grand Kartal Otelin Sahibi Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?

Mazhar Murtezaoğlu, 1974 yılında Kartalkaya kayak merkezinin temellerini atmış ve Türk turizmine önemli katkılarda bulunmuştur. Murtezaoğlu'nun adı, Sakarya ve Bolu'daki iki caddeye verilmiş olup, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından özel bir ödüle layık görülmüştür.