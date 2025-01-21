Bolu'da Yanan Grand Kartal Otelin Sahibi Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de sabah saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Oteldeki misafirlerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yangının saat 03.27’de başladığı ve olay yerine 267 kişilik bir ekip gönderildiği ifade edildi. Sömestr tatili nedeniyle otelde yoğun bir doluluk olduğu, 234 kişinin konakladığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
MAZHAR MURTEZAOĞLU KİMDİR?
Grand Kartal Otel’in sahibi Mazhar Murtezaoğlu, Türk turizminin önemli isimlerinden biridir. 1926 yılında Rize'de doğan Murtezaoğlu, 1960 yılında Bolu’ya yerleşerek Bolu Dağı Kantini'ni kurmuş ve adını yemekleriyle duyurmuştur. İsviçre'den ilham alarak, Bolu’nun bakir zirvesi Kartalkaya’da bir kayak merkezi kurma hayalini gerçekleştiren Murtezaoğlu, bölgedeki altyapı eksikliklerine rağmen ilk olarak Kartal Otel’i, ardından ise Grand Kartal Otel’i inşa etmiştir. Grand Kartal Otel, 2000 metre rakımda yer alıyor.
Mazhar Murtezaoğlu, 1974 yılında Kartalkaya kayak merkezinin temellerini atmış ve Türk turizmine önemli katkılarda bulunmuştur. Murtezaoğlu'nun adı, Sakarya ve Bolu'daki iki caddeye verilmiş olup, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından özel bir ödüle layık görülmüştür.
Ayrıca, Hüseyin Tunçay, Murtezaoğlu’nun hayatını anlatan “Bolu’da İz Bırakanlar 1- Bir Kış Masalı Mazhar Murtezaoğlu” adlı kitabı yazmıştır. Murtezaoğlu, 30 Nisan 2019 tarihinde vefat etmiştir.