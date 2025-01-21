Bolu’daki Yangın Faciası Sürüyor: Görgü Tanıkları Dehşet Gecesini Anlattı, ‘Bu Bir Felaket, Bağıranlar, Atlayanlar…’

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı otel yangınında söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Otelin kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan, yangında yaşanan korku dolu anları anlattı. Gece gürültü ile uyandığını belirten Kepçetutan, yangında pencerelerden atlayanların olduğunu söyledi. Kepçetutan, “Bazı öğrencileri bulamadım, korkuyoruz” dedi. Kayak merkezindeki bir çalışan ise, 'Gözümüzün önünde atladı bir kişi, ona üzülüyoruz” dedi.

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Bolu’daki Yangın Faciası Sürüyor: Görgü Tanıkları Dehşet Gecesini Anlattı, ‘Bu Bir Felaket, Bağıranlar, Atlayanlar…’

Bolu Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan bir otelde, gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran bölümünde başladığı düşünülen yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili nedeniyle tamamen dolu olduğu öğrenilen otelde, 234 kişinin konakladığı belirtildi. Yangına tatilciler uykularında yakalanırken, hızlı bir şekilde tahliye işlemleri gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre, yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

Bolu’daki Yangın Faciası Sürüyor: Görgü Tanıkları Dehşet Gecesini Anlattı, ‘Bu Bir Felaket, Bağıranlar, Atlayanlar…’ - Resim : 1

KAYAK EĞİTMENİ YANGIN ANINI ANLATTI

Yangın sırasında otelde bulunan kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Kepçetutan şunları söyledi: “Saat 03:00 -03:15 arası biz uyandık gürültülere. Dışarı çıktığımda 4. Katta restoran katında ben alevleri gördüm. Yangının orada başladığını düşünüyoruz. Net incelemeler yapılıyor. Sonra oteli sarmaya başladı. Personellerle 15-20 kişiyi çıkardık”

Bolu’daki Yangın Faciası Sürüyor: Görgü Tanıkları Dehşet Gecesini Anlattı, ‘Bu Bir Felaket, Bağıranlar, Atlayanlar…’ - Resim : 2

'BAZI ÖĞRENCİLERİ BULAMADIK'

Otel içerisinde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğunu belirten Kepçetutan, “Biz oteli iyi bildiğimiz için çabuk çıkabildik. Bazı öğrencileri bulamadık, bu bizi çok korkutuyor. Alevler kısa sürede dış cepheye yayıldı ve yoğun duman içeriyi tamamen kapladı. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Yangın merdiveni vardı, ancak o kadar yoğun duman içinde bulmak neredeyse imkânsızdı. Üstelik geçtiğimiz günlerde itfaiye otelde bir inceleme yapmıştı” diye konuştu.

Bolu’daki Yangın Faciası Sürüyor: Görgü Tanıkları Dehşet Gecesini Anlattı, ‘Bu Bir Felaket, Bağıranlar, Atlayanlar…’ - Resim : 3

MAHSUR KALANLARIN YARDIM ÇIĞLIKLARI

Yangın sırasında cep telefonuyla çekilen görüntülerde, bir kişinin kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağıya inmeye çalıştığı görülürken, başka bir pencereden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Mahsur kalan kişilerin “Nereden çıkacağız?”, “Yardım edin!” ve “İnemiyorum” diyerek korku dolu anlar yaşadığı görüldü.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri devam ediyor.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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