Bolu'da Alevlerin Yükseldiği Otelin Fiyatı Dudak Uçuklattı: İşte Yangından Önceki Hali
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de can pazarı yaşanıyor. Yetkililer, alevlerin yükseldiği otel için "Çökebilir" uyarısı yaparken odaların bir gecelik fiyatı ortaya çıktı. Lüks otelde 1 gece konaklama ücreti 15 bin liradan başlarken 60 bin liraya kadar yükseliyor.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Feci yangında ilk belirlemelere göre en az 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
HER AN ÇÖKEBİLİR
Can pazarının yaşandığı otelde kalanlar tahliye ediliyor. Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yetkililer, otel için 'Her an çökebilir' uyarısı yaptı.
GECELİĞİ 15 BİN LİRA
Popüler konaklama alanlarından Grand Kartal Otel'in yangından önceki halinin fotoğrafları paylaşıldı.
Otelde 1 gece konaklama ücreti 15 bin liradan başlarken, gecelik fiyatları 60 bin liraya kadar yükseldiği belirlendi.
CAN PAZARI!
Geceliği 15 bin liradan başlayan otelde konaklayanlar çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak kurtulmaya çalıştı.
Görüntülerde, alevlerin içinde kalan vatandaşların "Yanıyoruz. Lütfen yardım edin" diye çığlıklar attığı duyuldu.
Kaynak: DHA