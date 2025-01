Bolu'da Alevlerin Yükseldiği Otelin Fiyatı Dudak Uçuklattı: İşte Yangından Önceki Hali

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Feci yangında ilk belirlemelere göre en az 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

HER AN ÇÖKEBİLİR

Can pazarının yaşandığı otelde kalanlar tahliye ediliyor. Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yetkililer, otel için 'Her an çökebilir' uyarısı yaptı.

GECELİĞİ 15 BİN LİRA

Popüler konaklama alanlarından Grand Kartal Otel'in yangından önceki halinin fotoğrafları paylaşıldı.

Otelde 1 gece konaklama ücreti 15 bin liradan başlarken, gecelik fiyatları 60 bin liraya kadar yükseldiği belirlendi.

CAN PAZARI!

Geceliği 15 bin liradan başlayan otelde konaklayanlar çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak kurtulmaya çalıştı.

Görüntülerde, alevlerin içinde kalan vatandaşların "Yanıyoruz. Lütfen yardım edin" diye çığlıklar attığı duyuldu.

Kaynak: DHA