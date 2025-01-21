İstanbul’da Tüyler Ürperten Olay, Son Üç Haftada Yüzlercesi Öldü

İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Pirinççi Mahallesi'nde bulunan Varan Gölü'nde oluşan manzara, mahalleliyi panik etti. Varan Gölü'nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Balıkların ölümüne göle bırakılan atık suların yol açtığı iddia edildi.

“PİS SULAR AKTIĞI İÇİN OLUYOR”

Muhlis Güney isimli mahalle sakini, yaşananları şöyle anlattı: Burada benim bin dönüm arazim var bu nedenle bende şikayetçi oldum. İleride bir depo yapmışlar buradan su çalıyorlarmış mahkemeyi de kazandım bu konuda. Yukarıdaki mahallelerin lağım sularını buraya bağlamışlar. Pis sular buraya aktığı için ölümler oluyor.

“KİMYASALDAN OLMUŞ OLABİLİR”

Göl kıyısına gelen Muhammet Gülten isimli mahalleli ise şunları söyledi: Son 3 haftada dört kere falan geldim. Burası böyle pis bir yer değildi çöpler falan yoktu. Burası bir fabrika veya bir işletmenin atığından veya bir kimyasaldan olmuş olabilir rengi de çok kötü durumda. Bunlarda canlı hayvanlar birilerinin ilgilenmesi gerekiyor.

Kaynak: İHA