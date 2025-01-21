İstanbul’da Tüyler Ürperten Olay, Son Üç Haftada Yüzlercesi Öldü

İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'ndeki Varan Gölü'nde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Göl kıyısında yürüyen vatandaşlar, yüzlerce ölü balığın kıyıya vurduğunu fark etti. Oluşan manzara, görenleri tedirgin etti.

Son Güncelleme:

İstanbul'un Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Pirinççi Mahallesi'nde bulunan Varan Gölü'nde oluşan manzara, mahalleliyi panik etti. Varan Gölü'nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Balıkların ölümüne göle bırakılan atık suların yol açtığı iddia edildi.

İstanbul’da Tüyler Ürperten Olay, Son Üç Haftada Yüzlercesi Öldü - Resim : 1

“PİS SULAR AKTIĞI İÇİN OLUYOR”

Muhlis Güney isimli mahalle sakini, yaşananları şöyle anlattı: Burada benim bin dönüm arazim var bu nedenle bende şikayetçi oldum. İleride bir depo yapmışlar buradan su çalıyorlarmış mahkemeyi de kazandım bu konuda. Yukarıdaki mahallelerin lağım sularını buraya bağlamışlar. Pis sular buraya aktığı için ölümler oluyor.

İstanbul’da Tüyler Ürperten Olay, Son Üç Haftada Yüzlercesi Öldü - Resim : 2

“KİMYASALDAN OLMUŞ OLABİLİR”

Göl kıyısına gelen Muhammet Gülten isimli mahalleli ise şunları söyledi: Son 3 haftada dört kere falan geldim. Burası böyle pis bir yer değildi çöpler falan yoktu. Burası bir fabrika veya bir işletmenin atığından veya bir kimyasaldan olmuş olabilir rengi de çok kötü durumda. Bunlarda canlı hayvanlar birilerinin ilgilenmesi gerekiyor.

İstanbul’da Tüyler Ürperten Olay, Son Üç Haftada Yüzlercesi Öldü - Resim : 3

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
Süt Yerine Kek Harcına Ekleyin::: Keki Daha İyi Kabartıyor Süt Yerine Kek Harcına Ekleyin::: Keki Daha İyi Kabartıyor
Feci Ölüm! Ters Yöne Girdi, Kamyonla Çarpıştı Feci Ölüm! Ters Yöne Girdi, Kamyonla Çarpıştı
Meğer Dahiler Böyle Yetişiyormuş! Zeki Çocuk Yetiştirmek Bu Kadar Basitmiş Meğer Dahiler Böyle Yetişiyormuş! Zeki Çocuk Yetiştirmek Bu Kadar Basitmiş
Tanju Özcan, Bolu Otel Yangınındaki Son Durumu Açıkladı Tanju Özcan, Otel Yangınındaki Son Durumu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor
Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu
6 Yıl, 2.760 Gün Erken Emeklilik Fırsatı! EYT'den Sonra Bu Şartları Sağlayan Kolayca Emekli Olabilecek EYT'den Sonra Milyonlara Erken Emeklilik Fırsatı
Ek İşinden Zengin Oldu, Gerçek İşinden İstifa Etti: Şimdi Çalışmadan Ayda 420 Bin TL Kazanıyor Ek İşinden Zengin Oldu, Gerçek İşinden İstifa Etti: Şimdi Çalışmadan Ayda 420 in TL Kazanıyor