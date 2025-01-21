Cumhurbaşkanı'ndan Kartalkaya Faciasına İlişkin İlk Mesaj

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 vatandaş ise yaralandı.

Facianın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk paylaşım geldi. Erdoğan, hayatını kaybedenlere başsağlığı dilerken, yaralılara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 21, 2025

Kaynak: Haber Merkezi