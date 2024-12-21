Bolu'da Çubuk Gölü'ndeki Kaçak Yapılar İçin Yıkım Kararı

Bolu’nun doğa harikası mekanlarından olan ve yılın 4 mevsimi binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Çubuk Gölü çevresinde, yapı kontrol ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda ruhsatsız yapılaşma tespit edildi. Yapılan değerlendirmeler sonrası, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. ve 32. maddeleri kapsamında 4 yapı hakkında yıkım kararı çıkarıldı.

YAPI SAHİPLERİNE 30 GÜNLÜK SÜRE

Yapı sahiplerine, Bolu İl Özel İdaresi tarafından, ruhsatsız yapıları yıkmaları için 30 günlük süre verildi. Bu süre zarfında herhangi bir işlem yapılmaması durumunda, yıkım işlemleri İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecek. Yıkım masrafları ise yüzde 20 fazlasıyla yapı sahiplerinden tahsil edilecek. Ayrıca, ilgili şahıslara idari para cezası da uygulandı.

Kaynak: İHA