Bodrum’da Yangın Paniği

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.

Son Güncelleme:
Bodrum’da Yangın Paniği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıkarken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Yangın, İslamhaneleri Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahaleye başlarken, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 adet helikopterin de havadan destek verdiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını karadan ve havadan müdahaleleri ile kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
57 Suç Kaydı Olan Firariyi Jandarma Yakaladı 57 Suç Kaydı Olan Firariyi Jandarma Yakaladı
Bilim İnsanları Dünya'nın En Eski Kayıp Kıtasını Ortaya Çıkardı: Büyük Sır Çözülüyor! Büyük Sır Çözülüyor! Kayıp Kıta Ortaya Çıktı
Samsun'da Otomobilin Çarptığı Sürücü Ağır Yaralandı Samsun'da Otomobilin Çarptığı Sürücü Ağır Yaralandı
Koltuk Altı Terlemesine Son! İşte Evde Uygulanabilecek Etkili Yöntemler Koltuk Altı Terlemesine Son! İşte Evde Uygulanabilecek Etkili Yöntemler
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay!
BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye Görüldü BES'te Büyük Altın Rüzgarı, Tarihi Seviye Görüldü
Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek