Samsun'da Otomobilin Çarptığı Sürücü Ağır Yaralandı

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Samsun’un Alaçam ilçesinde otomobilin çarptığı traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Hüseyin K. idaresindeki BC TK 5757 yabancı plakalı otomobil, önünde aynı güzergahta seyir halinde olan Selahattin E.’nin kullandığı 55 FS 784 plakalı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA