57 Suç Kaydı Olan Firariyi Jandarma Yakaladı

Kırşehir’de hakkında 57 ayrı suç kaydı bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

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57 Suç Kaydı Olan Firariyi Jandarma Yakaladı
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Kırşehir’de hakkında 57 ayrı suç kaydı bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

57 SUÇ KAYDI

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ordu’nun Fatsa ilçesinde "dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 57 dosyadan suç kaydı bulunan K.Y.’nin, Boztepe ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Şahsın yerinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.
Yakalanan K.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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