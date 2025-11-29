Bodrum’da Sağanak Felaketi! Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bodrum’da meteorolojinin uyarısının ardından beklenen sağanak sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur, ilçedeki ana arterler ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yükselen dereler, taşan rögarlar ve suyla kapanan mazgallar mahallelerde adeta hayatı durma noktasına getirdi.

KANALİZASYONDAN ATIK SU TAŞTI, EV SU ALTINDA KALDI

Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak’ta yağış sırasında kanalizasyon hattı tıkanınca sokak suyla doldu. Özellikle yolun biraz alt kısmında bulunan bir ev, tıkanan hat nedeniyle atık suyla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, MUSKİ ve Bodrum Belediyesi işçileri ile birlikte temizlik ve tıkanıklık açma çalışması başlattı. Araç ve yaya trafiğinin güvenlik şeridiyle sınırlandırıldığı bazı noktalarda, vatandaşlar kendi imkânlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.

Ev sahibi Songül Demir, yaşadığı durumu şöyle anlattı:

“Sabah önce yağmur yağdığı için sanmıştım. Ancak içeri girince her yer suyla doluydu. Ev yolun aşağısında, bu yüzden taşkın hep buraya vurur.” dedi.

FERİBOT SEFERLERİ VE ULAŞIM ETKİLENDİ

Sağanak ve fırtına nedeniyle planlanan Bodrum‑Datça feribot hattı seferleri iptal edildi. Meteoroloji ve yerel yetkililer, yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla sürebileceğini; fırtınanın ise öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan özellikle dere güzergahlarından uzak durmaları, araçları suya girecek noktalara park etmemeleri ve güncel açıklamaları takip etmeleri istendi.

Kaynak: İHA