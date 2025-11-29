Toprak Altında 13 Gün! Sivas'ta Maden Ocağında Göçük Altında Kalan Şantiye Müdürü Hala Bulunamadı

Sivas'ın Divriği Çaltı köyünde 17 Kasım'da bir demir madeni ocağında cevher üretimi yapılan basamak yüzeyinde yaşanan göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor. 66 yaşındaki işçiden hiçbir iz yok...

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 13 gündür devam ediyor.

Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

KADAVRA KÖPEKLERİ DE DEVREDE

Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Madende 5 ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 9 araç, 42 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

Bölgede zaman zaman yaşanan toprak kaymaları nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Kaynak: AA

