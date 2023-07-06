Bodrum'da dehşete düşüren olay: Havuzun tabanında ölü bulundu!

Kan donduran olay, Gümbet Mahallesi Erguvan Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir kişinin otelin havuzunda hareketsiz şekilde buldu. Görenleri şoke eden manzaranın ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

OTEL İŞLETMECİSİNİN OĞLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde havuzun tabanına batan 34 yaşındaki U.C.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşamını yitiren U.C.’nin, otel işletmecisinin oğlu olduğu bilgisine ulaşılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin destekleriyle havuzdan çıkarılacak cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)