Erdoğan'a "Hitler bıyığı" çizdiği için tutuklanan liseli genç tahliye edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimini kazanmasının ardından bilboarddaki fotoğrafına Hitler bıyığı çizdiği için tutuklanan 16 yaşındaki liseli gencin bugün tahliye edildiği öğrenildi.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, M. K. için bugün tahliye kararı verildi. Liseli çocuk bir ay kadar sonra ailesine kavuştu.

Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız baba Caner K. ise bu aşamada herhangi bir açıklamalarının olmayacağı yanıtı verdi.

NE OLMUŞTU?

Seçim döneminde Mersin'de Erdoğan'ın sokaklara asılan afişindeki fotoğrafına bıyık çizildiği ve küfürlü ifadelerin yazıldığını belirleyen polis, çalışma başlatmıştı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri 16 yaşındaki ismi açıklanmayan lise öğrencisini gözaltına alınmıştı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan lise öğrencisi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından çocuğun tutuklanmasına karar verilmişti.