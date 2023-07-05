TİP'ten Can Atalay eylemi: Genel Kurulu terk etmiyoruz

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yarın Hatay halkının Can Atalay için oturma eylemi yapacağını söyleyerek, “Biz de Hatay halkının bu eylemine Genel Kurul nedeniyle katılamıyoruz. Ama onların yanında olduğumuzu göstermek için Genel Kurulu terk etmeyeceğiz. Can Atalay’ın özgürlüğüne kavuştuğu ana kadar Türkiye’nin her yerinde halkın ve Meclisin iradesinin gasp edilmesine karşı sesimizi yükselteceğiz” dedi.

Tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, seçimin üzerinden 53 gün geçmesine rağmen halen tahliye edilmedi.

Kamuoyunda Atalay’ın hukuksuzca tutukluluğunun sürdürülmesine ilişkin tepkiler sürerken, TİP Genel Başkanı Erkan Baş bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda son sözü alarak, Atalay’ın tutukluluğuna ilişkin konuştu.

DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ

Baş, şunları söyledi:

53 gündür halkın ve Meclisin iradesi gasbedilmiş durumda. Milletvekilimiz Can Atalay hala Silivri’de esir tutuluyor. Konuyla ilgili pek çok milletvekili arkadaşımız dayanışma gösterdi. Dayanışma gösteren arkadaşlara ve siyasi parti gruplarına teşekkür ederim.

Biz de konuyu hem kamuoyunda hem Meclis Başkanlığı düzeyinde gündeme getirmeye çaba sarf ettik. Bugün Parti Sözcümüz Sera Kadıgil, Meclis gündemine taşıdı. Anayasaya açıkça aykırı bir biçimde hukuksuzluk devam ettiriliyor.

‘GENEL KURULU TERK ETMEYECEĞİZ’

Biz buna artık sessiz kalmamak gerektiğini düşünüyoruz. Zaten çok ağır bir biçimde deprem yaşamış Hatay halkının sabrı taşmış durumda. Yarın Hatay’ın tüm mahallelerinde milletvekillerini özgürlüğe kavuşturmak için oturma eylemi gerçekleştirecekler. Biz de Hatay halkının bu eylemine Genel Kurul nedeniyle katılamıyoruz. Ama onların yanında olduğumuzu göstermek için şu anda Genel Kurul kapatılacak. Genel Kurulu terk etmeyeceğiz. Can Atalay’ın özgürlüğüne kavuştuğu ana kadar Türkiye’nin her yerinde halkın ve Meclisin iradesinin gasbedilmesine karşı sesimizi yükselteceğiz.