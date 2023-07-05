Erdoğan'ın 'darbeci' dediği Sisi, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Türkiye ve Mısır arasında karşılıklı büyükelçilerin atanmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 27 Temmuz tarihinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Sisi, hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeleri ele alacak.

Önceki gün Türkiye ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır'ın ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdiği belirtilmişti.

Diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesinin yeni dönemde taraflar arasındaki ticari ilişkileri de olumlu etkilemesi bekleniyor.

Diğer taraftan Kuveyt, Bahreyn ve Umman, Türkiye ve Mısır'ın diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi 2013 yılında İhvancı iktidar Mursi’nin yönetimine darbe yaparak iktidara geldi. Bu darbeye Batı ve Arap ülkelerinden bir karşı çıkış olmadı. Erdoğan ise Sisi’ye yönelik “katil, darbeci” gibi sert nitelemelerde bulundu, Arap ülkelerini ve Batı’yı eleştirdi. İki ülke arasında ilişkiler gerildi, diplomatik temsiliyet seviyesi düşürüldü. 2021 yılında AKP iktidarı; 8 yıl savunduğu politikanın tam tersini uygulamaya başladı, Mısır’la ilişkilerin düzeltilmesi arayışları başladı. Bu süreçte Türkiye’de bulunan İhvanı Müslimin örgütünün faaliyetleri durduruldu. Dışişleri bakanlarının temaslarının ardından Erdoğan, geçtiğimiz yıl 20 Kasım’da Sisi ile görüştü. İki ülke liderinin onayı ile de diplomatik ilişkiler yeniden büyükelçilik seviyesine çıkarıldı.

TÜRKİYE NELER YİTİRDİ?

AKP iktidarının ideolojik dış politika nedeniyle uyguladığı yanlış Mısır politikası sürecinde Türkiye Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin ciddi zorlanmalar yaşadı. Mısır’la kopuk olan ilişkiler nedeniyle bu ülke ile deniz yetki anlaşması imzalama olanağı bulamayan Türkiye, bu ülkenin iç karışıklık yaşayan komşusu Libya ile bu yola girdi. Hafter karşısında düşmek üzere olan Trablus hükümeti ile anlaşma imzalayan Türkiye, anlaşma imzaladığı hükümeti yıkılmaktan kurtarmak için ciddi bir maliyet ödedi. Libya konusunda uzun süre Mısır’la ters düştü.

Doğu Akdeniz’de İsrail ve Mısır kontrol bölgelerindeki doğalgazın Avrupa’ya Yunanistan üzerinden ulaştırılmasını içeren ancak kimsenin uygulanacağına inanmadığı proje ile Ankara tehdit edildi, Türkiye karşıtı bir platform oluşturuldu.

İlişkilerin büyükelçilik düzeyine çıkarılmasının ardından deniz yetki alanları, doğalgaz projeleri, Libya, Filistin ve Suriye konularında iki ülke arasında daha gerçekçi görüşmeler yapılması bekleniyor.

Bazı Türk firmaları Mısır’da perakende ve tekstil sektöründe faaliyet gösteriyordu.