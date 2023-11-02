Blinken yerine danışmanı Türkiye'ye gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın pazar günü Türkiye'ye beklenen ziyareti programından çıkarıldı. Blinken yerine Türkiye'ye danışmanı Derek Chollet gelecek.

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Blinken yerine danışmanı Türkiye'ye gelecek

İsrail-Hamas arasında yaşanan çatışmalar sürerken ABD Dışişleri Bakanı Anthoney Blinken'ın pazar günü Türkiye'de olacağı ileri sürülmüştü. Ancak son gelen bilgilere göre Blinken'ın bölge ziyaretine Türkiye dahil olmayacak ve kendisi yerine yardımcısının Türkiye'ye geleceği ortaya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı gelecek mi? Ankara "Pazar günü ziyaret edecek" dedi, Blinken'ın programında Türkiye yer almadıABD Dışişleri Bakanı gelecek mi? Ankara "Pazar günü ziyaret edecek" dedi, Blinken'ın programında Türkiye yer almadıSiyaset

Anadolu Ajansı dün, diplomatik kaynaklardan edinerek servis ettiği haberinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın 5 Kasım Pazar günü Ankara’da olacağını duyurdu.

Fakat ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Blinken’in 2-10 Kasım tarihlerinde yapacağı diplomatik ziyaretlerle ilgili açıklamada Türkiye yer almadı.

Türkiye'ye Blinken'ın danışmanı Derek Chollet gelecek. Blinken yarın yine İsrail'de olacak, Netenyahu'yla görüşecek. Blinken'ın Türkiye'ye gelme sebebi olarak İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanma süreci gösteriliyordu.

Açıklamaya göre Blinken sırasıyla İsrail, Ürdün, Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ı ziyaret edecek.

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