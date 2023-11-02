ABD Dışişleri Bakanı gelecek mi? Ankara "Pazar günü ziyaret edecek" dedi, Blinken'ın programında Türkiye yer almadı

Dışişleri kaynaklarına dayandırılan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ankara'ya geleceği ileri sürüldü. Ancak ABD'li bakanın ziyaret programında Türkiye yer almadı. Blinken, Ekim ortasında gerçekleştirdiği 7 ülkeli Orta Doğu ziyaretinde bölgedeki tek NATO müttefiki Türkiye'ye uğramadı.

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ABD Dışişleri Bakanı gelecek mi? Ankara "Pazar günü ziyaret edecek" dedi, Blinken'ın programında Türkiye yer almadı

İsrail-Hamas çatışmalarında ateşkes sağlamak ve nihai çözüm bulmak amacıyla diplomatik temaslar devam ediyor. Türkiye, bölge ülkeleriyle kurduğu temasları artırırken, ABD başta olmak üzere batı ülkeleri de sürece dahil oldu.

Çatışmaların ilk günlerinde İsrail’e giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgede bulunan ülkeleri ziyaret edip muhataplarıyla görüşmüştü. ABD’li Bakan, 7 ülkeli Orta Doğu ziyaretinde bölgedeki tek NATO müttefiki Türkiye'ye uğramadı, mevkidaşı Hakan Fidan’la sık sık telefonla görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı gelecek mi? Ankara "Pazar günü ziyaret edecek" dedi, Blinken'ın programında Türkiye yer almadı - Resim : 1

BLINKEN’IN ZİYARET LİSTESİNDE TÜRKİYE YOK

Dün akşam saatlerinde Dışişleri kaynaklarına dayandırılan habere göre, Blinken’ın Pazar günü Türkiye’ye geleceği ileri sürüldü.

T24’ün aktardığına göre; Türkiye, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 2-10 Kasım tarihleri arasında ziyaret edeceği ülkeler listesinde yer almadı.

Salı akşamı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2-10 Kasım arasında Blinken'ın İsrail, Ürdün, Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre Blinken, Tel Aviv'de ABD'nin "İsrail'in kendini savunma hakkına" desteğini dile getirmeye devam edecek, Gazze'ye giren insani yardımın hız ve miktarını artırmaya; ayrıca savaşın yayılmasını önlemeye çalışacak.

SADECE DEPREM DÖNEMİNDE GELDİ

Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'ye gelmesi durumunda 2021'de göreve başlamasından bu yana ikinci kez Ankara'yı ziyaret etmiş olacak.

Blinken, 19-20 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen 6 Şubat depremleri nedeniyle deprem bölgesine ve Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu Blinken'ın Dışişleri Bakanı olarak ilk ve son Türkiye ziyareti oldu.

ABD Dışişleri Bakanı gelecek mi? Ankara "Pazar günü ziyaret edecek" dedi, Blinken'ın programında Türkiye yer almadı - Resim : 2

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