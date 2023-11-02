Fatih Erbakan duyurdu: Yeniden Refah TSK'nin Gazze'de görevlendirilmesini kafaya koydu

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, TSK'nin 1 yıl süreyle Gazze'de görevlendirilmesi için talepte bulunduklarını açıkladı.

Fatih Erbakan duyurdu: Yeniden Refah TSK'nin Gazze'de görevlendirilmesini kafaya koydu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TSK’nin Gazze‘de görevlendirilmesi için TBMM Başkanlığı’na talepte bulunduklarını duyurdu.

İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar sürerken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 7 Ekim’den bu yana Müslüman ülkelerin yöneticilerine somut adımlar atılması, yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Erbakan açıklamasında, “Maalesef bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı ve zulüm bütün dehşetiyle devam ediyor. Bugün de diyoruz ki, en azından oradaki masum sivillere insani yardımları ulaştıralım. Bu doğrultuda Yeniden Refah partisi milletvekilleri olarak TBMM Başkanlığı’na bir dilekçeyle başvurduk. Dilekçe metnimiz şu şekildedir;

“TSK BİR YIL SÜREYLE GAZZE’DE GÖREVLENDİRİLSİN”

‘Yıllarca abluka altında yaşamaya mahkûm edilen Gazze’deki Filistin halkının İsrail saldırıları nedeniyle maruz kaldığı yoksunlukların hafifletilmesi amacıyla, Türkiye’den ve dünyadan sağlanan insanî yardımların, Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin işbirliği ile doğrudan mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırılması için gerekli olan, karada güvenli bölge, denizde güvenlik koridoru oluşturmak üzere, Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle Gazze’de görevlendirilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.’ Bu talebimizin bir an evvel Meclis’te oylanmasını ve mecliste temsil edilen tüm partilerin desteğiyle meclisimizin bu yönde bir karar almasını istiyoruz”

Etiketler
Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi TSK Gazze İsrail
CHP'de kurultaya sayılı günler kala... Genel Başkan adayı İlhan Cihaner: Başkanlık yarışı çok yanlış bir zemine sıkıştırıldı Genel Başkan adayı İlhan Cihaner: Başkanlık yarışı çok yanlış bir zemine sıkıştırıldı
Hasat başladı. Ancak dikkat edilmezse zehirlenme tehlikesi var... Hasat başladı. Ancak dikkat edilmezse zehirlenme tehlikesi var...
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan Can Atalay tepkisi: Anayasal düzene bir darbe gerçekleşti Ali Babacan'dan Can Atalay tepkisi: Anayasal düzene bir darbe gerçekleşti
Yeni hasat edilen ürünlerle yapılıyor. 1 kaşığı bile servet değerindeymiş Yeni hasat edilen ürünlerle yapılıyor. 1 kaşığı bile servet değerindeymiş
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer, altın sahiplerini 2 gün önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın' Selçuk Geçer, altın sahiplerini 2 gün önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın'
İslam Memiş net tarih verdi: Borsa İstanbul 15 bin puana ulaşacak! İslam Memiş net tarih verdi: Borsa İstanbul 15 bin puana ulaşacak!
Ocak ayı için tüm tahminler değişti: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar Ocak ayı için tüm tahminler değişti: İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Son ankette şaşırtan sonuç: Hiçbir parti bunu beklemiyordu! Son ankette şaşırtan sonuç: Hiçbir parti bunu beklemiyordu!
Memur ve emekliler dikkat: Mehmet Şimşek'in ajandasındaki zam oranı ortaya çıktı! Memur ve emekliler dikkat: Mehmet Şimşek'in ajandasındaki zam oranı ortaya çıktı!