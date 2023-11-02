DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan Can Atalay tepkisi: Anayasal düzene bir darbe gerçekleşti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Babacan açıklamalarında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen halen tahliye edilmeyen Can Atalay’ın durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. “'Anayasal düzene karşı bir darbe' gerçekleşmiş durumda” diyen Babacan konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bir gazeteci arkadaşımızın tabiriyle, 'Anayasal düzene karşı bir darbe' gerçekleşmiş durumda. 'Darbe teşebbüsü' demiyorum; Anayasal düzene karşı darbenin kendisini diyorum. Bildiğiniz gibi, Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkında ihlal kararı verdi. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarına herkes uymakla ve kararın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. AYM’nin verdiği karara rağmen Can Atalay hâlâ hapiste. Biz, bu hukuksuzluğu reddediyoruz."