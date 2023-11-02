AKP'nin İstanbul adayı ile ilgili yeni kulis: 'Zorunda değiliz'

AKP'de yerel seçim çalışmaları başladı. Bir yanda MHP ile toplantılar bir yanda da parti içi değerlendirmeler sürüyor. Bir önceki seçimde kaybedilen büyükşehirler ve depremden etkilenen kentler partinin öncelikleri arasında yer alıyor. İstanbul için bir süredir devam eden “Karadenizli aday kazanır” söyleminin İmamoğlu’ndan sonra gün yüzüne çıktığını söyleyen yöneticilerin, “İmamoğlu Karadenizli diye Karadenizli bir aday gösterecek değiliz” diyerek '"izmete, işe odaklı, çalışkan, halkçı ve siyaseten vaadi olan bir isim olmalı'" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, 7 Kasım'da toplanacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) yetki verilmesi ve aday belirleme çalışmalarının da hız kazanması bekleniyor. MKYK toplantısının ardından aday olmak isteyen il, ilçe başkanlarının istifası ile ilgili planlama, adaylık başvuru ücretleri, temayül yoklaması planlaması gibi teknik konular netleştirilecek.

"ADAYLAR VE STRATEJİ VERİLERLE NETLEŞMELİ"

Partinin yerel seçim stratejisi de tartışılmaya ve öneriler sunulmaya başlandı. 2019’da özellikle İstanbul ve Ankara’da yanlış aday tercihi yapıldığını kaydeden parti yöneticileri bu seçimde adayların ve stratejinin verilerle ve detaylı analizlerle belirlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de temayül yoklamasını mutlaka hayata geçireceklerini belirten parti yöneticileri, tüm il ve ilçe teşkilatlarından belediye başkan adaylarına dair 3-4 isim önerisi alacaklarını, belirlenen aday adayları için de anket çalışması yapılacağını söylüyor.

AKP yöneticilerine göre yerel seçimlere giderken kendileri için dezavantaj yaratan durumlar olsa da AKP ve Cumhur İttifakı, daha avantajlı bir pozisyonda. Kendileri için dezavantaja sebep olan başat konuların mülteciler ve hayat pahalılığı olduğunu kaydeden kurmaylar, tıpkı geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de bu iki konunun muhalefet tarafından sıkça dillendirileceğini düşünüyor.

"RAHATLIĞA DÖNÜŞMEMELİ"

14 – 28 Mayıs seçimlerinden galip olarak çıkmalarının psikolojik üstünlüğü kendilerine geçirdiğini kaydeden kurmaylar, bu üstünlüğün bir rahatlığa dönüşmemesi gerektiğini vurguluyor.

"CHP VE MİLLET İTTİFAKI DAĞINIK, SEÇMEN BUNUN FARKINDA"

AKP kurmaylarına göre Millet İttifakı ve CHP’de dağınık bir görünüme sebep olan yoğun bir gerilim yaşanıyor. Seçmenin bu dağınıklığın farkında olduğunu belirten AK Partili yetkililere göre muhalefet partileri bu iç gerilimler sebebiyle siyaset de üretemiyor. Kurmaylar doğru adayları bulmaları halinde seçimi kazanacaklarına inanıyor.

İSTANBUL'DA KÜRT OYLARI ÖNEMLİ

AKP'nin HEDEP’le ya da İYİ Parti ile ittifak yapmasının, pazarlık yürütmesinin söz konusu olmadığını kaydeden yetkililer, “AK Parti’de görünmez ittifak, pazarlık diye bir şey olamaz” diyor ve iki partiyle de hiçbir temasın söz konusu olmadığını vurguluyor.

İstanbul’u kazanmak için Kürtlerden oy almak zorunda olduklarını kaydeden AK Partili kurmaylar, bunun için yapılması gerekenin HEDEP’le işbirliği değil, Kürt seçmene hizmet götürmek olduğunu belirtiyor.