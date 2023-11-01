AKP'li Şamil Tayyar'dan Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: Hukuk bir gün herkese lazım olur

AKP'li Şamil Tayyar, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasını "Canımızı yaksa, sinir uçlarımıza dokunsa bile bir köşe yazısından dolayı tutuklama kararı çok ağır bir karardır" sözleriyle eleştirdi.

AKP'li Şamil Tayyar'dan Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: Hukuk bir gün herkese lazım olur

Bu seneki MKYK'da yer almayan AKP'li Şamil Tayyar, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Şardan,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Kararı sosyal medya hesabından eleştiren Tayyar, "Canımızı yaksa, sinir uçlarımıza dokunsa bile bir köşe yazısından dolayı tutuklama kararı çok ağır bir karardır. Oysa tutuklama kararı, istisnai olarak uygulanması gereken bir tedbirdir, ceza değildir. Hukuk bir gün herkese lazım olur. Birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

Etiketler
Şamil Tayyar
Çiçek sineklerini yok etme tekniği! Çöpe atmadan önce mutlaka deneyin Çiçek sineklerini yok etme tekniği! Çöpe atmadan önce mutlaka deneyin
Yalan olamaz deyip son noktayı koydu! TRT1 Gönül Dağı'nda hiç beklenmiyordu Yalan olamaz deyip son noktayı koydu! TRT1 Gönül Dağı'nda hiç beklenmiyordu
Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çekti Ürdün, Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çekti
FED, faiz kararını açıkladı FED, faiz kararını açıkladı
Dilan Polat'tan Akşener'e yanıt: Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın Dilan Polat'tan Akşener'e yanıt: Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın
ÇOK OKUNANLAR
Düşüş sonrası borsa yatırımcısına uyarı: İşte en çok yükselecek hisseler! Düşüş sonrası borsa yatırımcısına uyarı: İşte en çok yükselecek hisseler!
Dünyaca ünlü banka, AKP'nin dolar planını açıkladı: 'Bir gecede 7 lira birden düşecek!' Dünyaca ünlü banka, AKP'nin dolar planını açıkladı: 'Bir gecede 7 lira birden düşecek!'
Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: Bu illere yağmur çok şiddetli geliyor! Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: Bu illere yağmur çok şiddetli geliyor!
Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda '150 polise dağıtılan sarı zarf' detayı: 'Gece 03.00'te açın' Dilan ve Engin Polat operasyonunda '150 polise dağıtılan sarı zarf' detayı: 'Gece 03.00'te açın'
Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle ayrıldı, 'para' açıklaması şaşkına çevirdi Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle ayrıldı, 'para' açıklaması şaşkına çevirdi