AKP'li Şamil Tayyar'dan Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: Hukuk bir gün herkese lazım olur

Bu seneki MKYK'da yer almayan AKP'li Şamil Tayyar, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Şardan,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Kararı sosyal medya hesabından eleştiren Tayyar, "Canımızı yaksa, sinir uçlarımıza dokunsa bile bir köşe yazısından dolayı tutuklama kararı çok ağır bir karardır. Oysa tutuklama kararı, istisnai olarak uygulanması gereken bir tedbirdir, ceza değildir. Hukuk bir gün herkese lazım olur. Birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.