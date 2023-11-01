Dilan Polat'tan Akşener'e yanıt: Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın

Haklarından kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Dilan Polat ile eşi Engin Polat dün gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli daha gözaltına alındı, 13 şüpheli ise aranıyor.

Dilan Polat, bugün Meclis'teki grup toplantısında haklarında göndermede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi. Polat, "Meral Hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. Türkiye’yi yönetme iddiasında bu ayrımcılığı nasıl yapar. Bizden şikayetçi bir vatandaş var mıymış? İddia ederim kendisinden çok bu millete faydamız var garibe yardımımız var. Biz insanımıza bağış yapıyoruz bağışla milletvekili değil. Bizim üzerimizden siyaset yapıp iktidara saldırma nedeni yapmasın. Neredeyse muhalif medya ve muhalefetin iktidarla siyasetin piyonu olacağız" ifadelerini kullandı.